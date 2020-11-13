Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz
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Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz

13.11.2020 11:56 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:32

Son dakika! Yüz yüze eğitimin devam ettiği okullar bugün bir haftalık ara tatile giriyor. Artan vakalar nedeniyle tatilden sonra okullarda yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, Ziya Selçuk "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz" dedi.

Bugün yüz yüze eğitime devam eden okullar 1 haftalık ara tatile girerken, artan koronavirüs vakaları nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği veliler tarafından merak edildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ve ara tatille ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"OKULLARIMIZA DÖNME TEMENNİSİNDEYİZ"

Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN BUNA İHTİYACI VAR"

Açıklamalarında vatandaşlara maske çağrısında da bulunan Selçuk tüm kademelerde eğitime dönülmesi için herkesin desteğinin gerektiğini vurguladı ve "Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonra tüm öğrenciler ve öğretmenler okullarımıza dönmek temennisindeyiz.
Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz
Haber Yorumları (11)
HAKAN: Sayın Bakan bu sizin hiçbir hazırlık plan program yapmadan bu açıklama yapmak çok doğru değil. . Bunun için şartlar oluşmamış TBB gibi çok nemli kuruluş. en az 1 ay tam kapama diyor siz okulları açabiliriz diyorsunuz. . Devlet bu şekilde şow yapılarak yönetilecek bir yer değil. .
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KRİTİK: Aç sayın bakan aç, hastalık yayılmaz açmak ile ; Nüfus tükenmez ölmek ile . . . . Nasıl olsa öğrencilere test yapılmıyor, dolayısıyla sayısı bilinmiyor. Her okulda haftalık 2, 3, 4 öğretmen sırasıyla covid oluyorsada onların zaten kıymeti harbiyesi yok. Dedeler , nineler nüfusun verimsiz kesimi maliyeye yük. Hastahaneler dolu ölmek üzere olanların dışındakilere bakılmıyor. Şuna biz SÜRÜ BAĞIŞIĞIKLIĞINA geçtik deyinde Millet dağlara, mağaralara sığınıp kurtulmaya çalışsın.
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VELİ: Adam okulları tamamen açacağız demiyor ki şuanki sistemin devam edip etmeyeceğine yanıt veriyor. Tam kapasite niye açılsın okumuyor musunuz-haberi
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