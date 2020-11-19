Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs tedbirlerince tekrar uzaktan eğitime geçilmesi sonrasında öğrenci ve velilerin kafasında oluşan karışıklık sonrası, "Birinci dönem sınavları 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Sınavlar iptal olmadı, sadece ertelendi" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs vakalarının artmasının ardından okulların yeniden uzaktan eğitim modeline geçmesiyle birlikte sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu.

"İPTAL OLMADI, SADECE ERTELENDİ"

Bakan, özellikle sınav sistemi ile ilgili karışıklığı gidermek için yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam"

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