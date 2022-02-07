Son dakika: Milli buz patenci İklim Şentunalı, Eymir Gölü üzerinde gösteri yaptı
AA, Emin Sansar - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı'nın gösterisi ANKARA - Ankara'da bulunan Eymir Gölü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
ANKARA (AA) - Artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı'nın gösterisi ANKARA - Ankara'da bulunan Eymir Gölü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı, buz tutan Eymir Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.