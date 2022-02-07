Son dakika: Milli buz patenci İklim Şentunalı, Eymir Gölü üzerinde gösteri yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Milli buz patenci İklim Şentunalı, Eymir Gölü üzerinde gösteri yaptı

AA, Emin Sansar - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberine göre Artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı'nın gösterisi ANKARA - Ankara'da bulunan Eymir Gölü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

ANKARA (AA) - Artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı'nın gösterisi ANKARA - Ankara'da bulunan Eymir Gölü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı, buz tutan Eymir Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.

Son dakika: Milli buz patenci İklim Şentunalı, Eymir Gölü üzerinde gösteri yaptı

Son dakika: Milli buz patenci İklim Şentunalı, Eymir Gölü üzerinde gösteri yaptı

Son dakika: Milli buz patenci İklim Şentunalı, Eymir Gölü üzerinde gösteri yaptı

AA / Emin Sansar - Güncel

Ankara, Eymir, Milli, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title