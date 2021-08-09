Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den üniversite sınavı çağrısı: TYT baraj puanı 140'a, AYT ise 160'a çekilsin

Son dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salgın dönemi göz önüne alınarak üniversite sınavlarındaki baraj puanlarının aşağı çekilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği üniversite sınavlarının kaldırılması çağrısını da yineleyen Bahçeli, Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanının 150'den 140'a, Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanın da 180'den 160'a çekilmesini teklif etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Haziran ayında partisinin grup toplantısında "Türk gençliğini bir nevi yarış atı gibi göremeyiz. Gençlerimizi sınavdan sınava sokarak geleceğin kilitlerini açamayız. Artık üniversite sınavına neşter vurmanın zamanı gelmiştir" diyerek üniversite sınavlarının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

BAHÇELİ, ÜNİVERSİTE ÇAĞRISINI YİNELEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversite sınavları hakkında yaptığı son açıklamalarıyla bir kez daha çağrısını yineledi. Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan MHP lideri Bahçeli, salgın döneminde öğrencilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek, Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanının 150'den 140'a,Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanının da 180'den 160'a çekilmesini istedi.

Bahçeli'nin açıklamalarının tamamı şöyle:

Türk gençliği bizim has bahçemiz, istikbal güvencemizdir. Onlar Türk milletinin yüz akları, yıkılmaz akıl ve ahlak kaleleridir. Gençlerimize ne yapsak, ne versek, neyi temin etsek biliyorum ki eksik ve yetersizdir. Çünkü her şeyin en güzeline, en gelişmişine layıktırlar.

''GENÇLERİMİZİN MÜHİM SORUNU''

Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız.

2020 yılının Mart ayından bugüne kadar hem ülkemiz hem de dünya olağanüstü salgın şartlarına maruz kalmıştır. Mecburiyetten yüz yüze eğitime ara verilmiş, online, yani uzaktan eğitime geçilmiştir. Zira sağlık her şeyin başıdır. Hiçbir evladımızın hayatı riske atılmamalıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli





''ÖĞRENCİLERİN VE AİLELERİN ÇAĞRISI DUYULMALI''

Bu şartlar altında özellikle üniversite sınavına giren kardeşlerimizin ve ailelerinin çağrı ve talepleri duyulmalıdır. 2021 yılında YKS'ye 2.416.000 kardeşimiz girmiştir. Sonuçlara baktığımızda derhal tedbir almamız gereken bir tabloyu çok net olarak görmek mümkündür.

''SALGIN NEDENİYLE BAŞARI ORANI DÜŞTÜ''

2021 YKS sonuçlarına göre, sayısal puan türünden 390.132; sözel puan türünden 563.808; eşit ağırlıklı puan türünden de 587.678 kardeşimiz barajı geçmiştir. Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür.

Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir.

''BARAJIN ÇEKİLMESİ GENÇLERE TERCİH İMKANI SAĞLAYACAK''

Söz konusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbinlerce gencimizin tercih yapmasına imkan tanıyacaktır. Şu anda Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanı 150, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanı da 180'dir.

''TYT 140'A, AYT 160'A ÇEKİLMELİ''

Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım.

Gençlik sokakta değil üniversitede olsun, kavgaya değil kucaklaşmaya, kutuplaşmaya değil kardeşliğe tıpkı coşkun bir nehir gibi aksın. Kitapla, kalemle, arkadaşlık bağlarıyla, sıcacık gülümsemelerle çağı kavrasın, üstün meziyetlerle donansın, gelecek de Türkiye'nin olsun.