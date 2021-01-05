Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır
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Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır

05.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:34

Son dakika! 'İstanbul'da kar yağışı bekleniyor' şeklindeki haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı açıklamalarının bilgilerinin dışında yapıldığını bildirdi.

Son günlerde medyada yer alan haberlerde İstanbul'da kar yağışının beklendiği aktarılırken, konuyla ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.

"AÇIKLAMALAR BİLGİMİZ DIŞINDA YAPILMAKTADIR"

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır" denildi.

Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır

"ATMOSFERİK HADİSELER 7/24 TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Açıklamanın devamında, "Kurumumuz tarafından atmosferik hadiseler 7/24 takip edilmektedir. Meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır
Haber Yorumları (10)
ZEVK-Ü SEFA: ihracatta çağ atladık diyenler bir meteoroloji binası dikmekten aciz. MGM hava verilerini avrupadan alıyor hala işe bak.
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ULUBEY: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu devletin bütün kurumları bozulmuş ilk önce A diyorlar sonradan B önce egri sonra dagru
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İŞTE HAYAT: Trajikomik...
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