Son Dakika! Art arda yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Son dakika! Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin art arda yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Yağış kentin yüksek kesimlerinde görülüyor.
Meteoroloji'nin, AKOM'un ve İBB'nin günlerdir kar uyarısında bulunmasının ardından yılın ilk karı İstanbul'a düştü. İBB Sözcüsü Murat Ongun dün sosyal medyadan açıklama yapıp ''AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız." ifadelerini kullanmıştı.
YER YER ETKİLİ OLUYOR
İstanbul'da öğlen saatlerine kadar kendini gösteren güneş bazı semtlerde etkisini kaybederken Ümraniye, Beykoz, Mecidiyeköy, Şişli ilçelerinde yer yer kar yağışı görüldü.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu raporlarında, "Hava sıcaklıkları düşerken kar yağışının bugün İstanbul'da da yer yer kendini göstermesi bekleniyor" denilmişti. Meteoroloji'ye göre Marmara Bölgesi'nde havanın bugün çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.