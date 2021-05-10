Son dakika... Mesai arkadaşları, taş kaplama ustasını evinde ölü buldu
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Son dakika... Mesai arkadaşları, taş kaplama ustasını evinde ölü buldu

Son dakika... Mesai arkadaşları, taş kaplama ustasını evinde ölü buldu
Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da, taş kaplama ustası Adem Keskin (34), telefonla ulaşamayan mesai arkadaşları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

ANTALYA'da, taş kaplama ustası Adem Keskin (34), telefonla ulaşamayan mesai arkadaşları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 

Olay, Kepez ilçesi Beşkonaklar Mahallesi 4436 Sokak'taki 2 katlı apartmanın üst katındaki dairede meydana geldi. Taş kaplama ustası Adem Keskin'den telefonla haber alamayan mesai arkadaşları, evine geldi. Salonda yüzüstü yatar halde bulunan Keskin için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan Adem Keskin için polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Keskin'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, Adem Keskin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

 


Son dakika... Mesai arkadaşları, taş kaplama ustasını evinde ölü buldu
Son dakika... Mesai arkadaşları, taş kaplama ustasını evinde ölü buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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