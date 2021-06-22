Son Dakika | Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 11 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 11 gözaltı

Son Dakika | Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 11 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı 4 ayrı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı 4 ayrı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan ile uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Silifke Arkum Mahallesi'nde 3, Anamur Bozdağan Mahallesi'nde 6, Toroslar Dalakderesi Mahallesi'nde 1, Mezitli Bozön Mahallesi'nde 1 şahıs belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler 11 kişiyi gözaltına alırken, yaptıkları aramalarda 26 kök kenevir bitkisi, 80 kök uyuşturucu hap, 35 gram kubar esrar, 3 gram bonzai, 2 hassas terazi, 1 tabanca ile çok sayıda uyuşturucu madde içmeye yarayan aparatlar ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Son Dakika | Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 11 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dinlenmek için ara veren işçi, mermer bloğun altında kalarak feci şekilde can verdi
Dinlenmek için ara veren işçi, mermer bloğun altında kalarak feci şekilde can verdi
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 85 yaşındaki kadın gözaltına alındı
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 85 yaşındaki kadın gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz İlham Aliyev Muharrem İnce Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tolga Yüce Emel Sayın Sinan Çetin Demet Özdemir
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 11 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 14:37:41. #1.14#

title