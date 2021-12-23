Son Dakika | Mersin'de sahte içkiden 2 ölüm daha

MERSİN (DHA) - MERSİN'in Mut ilçesinde sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören Mecnun Ateş (49) ve Abdurrahman Öksüz (52) yaşamını yitirdi. Böylece, Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde 15 Aralık'ta yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ali Eser'in (57) sahte içkiden zehirlendiği ortaya çıktı. Eser'in birlikte alkol aldığı arkadaşları Necati Yılmaz, (56) Mecnun Ateş ve M.S. ise fenalaşıp hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi gören Necati Yılmaz, dün hayatını kaybetti. Mersin'de tedavisi devam eden Mecnun Ateş de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan M.S.'nin ise tedavisi sürüyor.

Polis, ölenlerin sahte içki temin ettiği kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturmasını sürdürüyor.