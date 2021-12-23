Son Dakika | Mersin'de sahte içkiden 2 ölüm daha - Haberler
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Son Dakika | Mersin'de sahte içkiden 2 ölüm daha

Son Dakika | Mersin'de sahte içkiden 2 ölüm daha
Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre MERSİN'in Mut ilçesinde sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören Mecnun Ateş (49) ve Abdurrahman Öksüz (52) yaşamını yitirdi.

MERSİN (DHA) - MERSİN'in Mut ilçesinde sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören Mecnun Ateş (49) ve Abdurrahman Öksüz (52) yaşamını yitirdi. Böylece, Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde 15 Aralık'ta yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ali Eser'in (57) sahte içkiden zehirlendiği ortaya çıktı. Eser'in birlikte alkol aldığı arkadaşları Necati Yılmaz, (56) Mecnun Ateş ve M.S. ise fenalaşıp hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi gören Necati Yılmaz, dün hayatını kaybetti. Mersin'de tedavisi devam eden Mecnun Ateş de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan M.S.'nin ise tedavisi sürüyor.

Bu arada ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Öksüz de sahte içki içtikten sonra fenalaşınca götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Öksüz de bugün yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Böylece Mersin'de sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Polis, ölenlerin sahte içki temin ettiği kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturmasını sürdürüyor.


Son Dakika | Mersin'de sahte içkiden 2 ölüm daha

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Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Son Dakika Haberleri

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