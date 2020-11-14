Son dakika haberleri... Otoyolda seyir halindeki otomobil yandı
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Son dakika haberleri... Otoyolda seyir halindeki otomobil yandı

14.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 14.11.2020 21:07

Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

Feleknaz Özbey K. idaresindeki 01 CLU 03 plakalı otomobilin motor kısmında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeyken yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü yol kenarına çektiği araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri... Otoyolda seyir halindeki otomobil yandı
Son dakika haberleri... Otoyolda seyir halindeki otomobil yandı
Son dakika haberleri... Otoyolda seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kemal Firik

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