Son dakika! Mersin'de muz sarartma tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Mersin'in Anamur ilçesinde, muz sarartma tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mersin'in Anamur ilçesinde, muz sarartma tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ören Mahallesi'nde faaliyet gösteren muz sarartma tesisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat