Son dakika haberleri! Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Turunçlu Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği atölyede, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Atölyedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Son dakika haberleri! Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri! Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri! Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri! Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri! Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri! Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri! Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bakan Pakdemirli'den Mersin'deki yangınla ilgili iç rahatlatan sözler: Biraz daha kolayladık
Bakan Pakdemirli'den Mersin'deki yangınla ilgili iç rahatlatan sözler: Biraz daha kolayladık
Mersin'de orman yangını! 650 hektar alan alevlerden etkilendi
Mersin'de orman yangını! 650 hektar alan alevlerden etkilendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Erol Bulut Burak Elmas Şenol Güneş Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 14:52:20. #1.15#

title