Son dakika haberleri! Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Turunçlu Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği atölyede, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Atölyedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar