Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
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Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

19.01.2021 19:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:47

Son dakika: Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde Şakir Sarı'nın kullandığı 06 AB 1448 plakalı kamyon, Gazi Rüzgar yönetimindeki 01 AFA 008 plakalı otomobille çarpıştı.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, sürücü Gazi Rüzgar ile otomobildeki Ali, Ayşe, Meryem ve Emine Rüzgar yaşamını yitirdi. Otomobildeki Kerim Rüzgar ile kamyon sürücüsü Şakir Sarı, yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları (6)
GOKHAN: Bilip bilmeden konusmayin. Kamyon karsi seride gectigi icin kaza olmus
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TURGAY: Allah rahmet eylesin ölenlere ama bu günlerde tüm sürücülerin sürat yapmadan dikkatli araç kullanmaları önde gideni ve arkada geleni kollamak lazım gaz yapmayı unutmalı fren bir anı çok basit bir sekilde kurtarabilir.
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ÖZKARA: Yollar zaten kaygan. . altındaki arabaya kaliteli diye güvenipte gaza bastıysa eğer. . Ki öyle görünüyor. . . yoksa sürat olmasa ne o araba o hale gelirdi nede 5 can giderdi. . .
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