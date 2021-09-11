Son dakika: Mersin'de çalılık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika: Mersin'de çalılık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Son dakika: Mersin'de çalılık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Mezitli ilçesinde, çalılık alanda çıkan ve zeytin bahçesine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, çalılık alanda çıkan ve zeytin bahçesine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Davultepe Mahallesi'nde, çevresinde yerleşim yerleri ve zeytin bahçesinin bulunduğu çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin zeytin bahçesine sıçradığı bölgeye, ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında, alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağa yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarılıp başka bir alana bırakıldı.

Yaklaşık 2 dönümlük çalılık alan ve bazı zeytin ağaçlarının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması yapıldı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Mersin'de çalılık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü - Haberler
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