Son Dakika: MERSİN Çocuklar yüzmeyi portatif havuzlarda öğreniyor

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Çocuklar yüzmeyi portatif havuzlarda öğreniyor

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi'nin okul bahçelerine kurduğu portatif yüzme havuzlarında yüzme öğrenen çocuklar, gönüllerince eğlenip uzun tatilin tadını çıkarıyor.

Akdeniz Belediyesi, geçen yaz olduğu gibi bu yaz da çocuklar için farklı mahallelerde okul bahçelerine, son teknolojiye sahip portatif yüzme havuzları kuruyor. 'Akdeniz'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın' çağrısıyla düzenlenen etkinliğe, yüzlerce ebeveyn başvuru yaparak çocuklarını kaydetti. Hazırlıklar kapsamında ilk etapta, Yeni Mahalle'de Zeki Sabah ile Karaduvar Mahallesi Suphi Öner İlkokulu'nun bahçesine portatif havuzlar kurulurken, önümüzdeki günlerde, belirlenen bir mahalleye daha havuz kurulması planlanıyor.

Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, geçen yaz olduğu gibi bu yaz mevsiminde de minikleri unutmadıklarını dile getirdi, havuza veya denize gitme şansı bulamayan çocuklar için havuz keyfini mahallelere taşıdıklarını ifade etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Anne-Kız Projesi' kapsamında, 50 anne ile kızlarını dün Silifke'ye ücretsiz yaz kampına uğurladıklarını belirten Başkan Gültak, Akdeniz'de yaşayan dezavantajlı durumdaki vatandaşlar için sosyal ve kültürel projelere ağırlık verdiklerinin altını çizdi. Başkan Gültak, 'Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen kurslara katılan çocuklarımız, hem yüzme öğrensinler hem de eğlensinler diye bu yaz da yüzme havuzlarını okul bahçelerimize kurduk. Çocuklarımız, koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı bir şekilde, yüzme eğitmenleri ve cankurtaranların da görevlendirildiği havuzlarımızda hem yüzmeyi öğrenecek hem de gönüllerince eğlenecekler. Akdeniz'de yaşayan tüm vatandaşlarımız yararına, sosyal içerikli projelerimizin devamı gelecek' dedi.

Ailelere çocuklarını yüzme kursuna kaydetmeleri çağrısında bulunan Başkan Gültak, havuzların kurulduğu okul bahçelerinde bulunan görevlilerin yardımıyla kayıtların yapıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA