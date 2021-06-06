Meksika'da yerel seçimler öncesi belediye başkan adayı öldürüldü
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Meksika'da yerel seçimler öncesi belediye başkan adayı öldürüldü

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Dünya

Meksika'da, ülke genelinde düzenlenen yerel seçimlerden önce belediye başkan adayı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Böylece Meksika'da son 9 ayda öldürülen politikacı sayısı 90'a yükseldi.

Meksika basınında çıkan haberlere göre, Veracruz eyaletinin Cazones de Herrera kenti belediye başkanlığına aday Rene Tovar, kimliği belirsiz kişilerce evinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Tovar hayatını kaybetti.

EN GÜVENSİZ SEÇİM OLDUĞU VURGULANDI

Ulusal güvenlik uzmanı Dr. Francisco Jimenez Reynoso, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yapılan seçimlerin ülke tarihinin en güvensiz seçimleri olduğunu belirterek, "Bunun nedeni suç işleyenlerin cezasız kalmalarıdır, tutuklanmanın, soruşturulmanın ve yargılanmanın onlar için zor olduğunu biliyorlar" dedi.

Meksika'da yerel seçimler öncesi belediye başkan adayı öldürüldü
Rene Tovar

ÜLKE SANDIK BAŞINA GİDİYOR

Öte yandan tarihinin en büyük seçimlerinden birine hazırlanan Meksika, 93 milyon kişinin oy kullanacağı seçimlerde, Federal Hükümet Meclisi üyeleri, 15 eyalet valisi olmak üzere 20 bin 417 yöneticinin belirlenmesi için sandık başına gidiyor.

192 BELEDİYE BAŞKANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Meksika Yerel Yönetimler Derneğinin 10 Mart 2021'deki açıklamasına göre, 2006 ila 2020 yıllarında 192 belediye başkanı organize suç örgütlerince öldürülmüştü.

Meksika'da yerel seçimler öncesi belediye başkan adayı öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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