Meksika'da cenaze törenine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi öldü - Haberler
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Meksika'da cenaze törenine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Meksika'da cenaze törenine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Meksika'da silahlı saldırıda öldürülen bir kişinin cenazesine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Meksika'da silahlı saldırıda öldürülen bir kişinin cenazesine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde yer alan Ciudad Juarez şehrinde bir cenazeye iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda 1'i 12 yaşındaki çocuk, 2'si kadın olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İlk saldırının cenaze evine yapıldığı aktarılırken, ilk saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İkinci saldırının ise cenaze törenin düzenlediği kiliseye düzenlediği belirtilerek, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Chihuahua Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Teksas eyaletindeki El Paso şehri sınırında bulunan Ciudad Jurez şehri, uyuşturucu kartellerinin yoğun faaliyet gösterdiği bir yer olarak biliniyor. Şehirde geçen yıl bin 400'den fazla cinayet kayıtlara geçmişti.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'da cenaze törenine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Meksika'da cenaze törenine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ciudad Juarez, Saldırı, Cenaze, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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