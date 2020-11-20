Son dakika! MEB: "Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek."
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Son dakika! MEB: "Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek."

20.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:25
Son dakika! MEB:

Gelen son dakika haberlerine göre MEB: "Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek.

MEB: "Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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