Son dakika! MEB: "Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek."
20.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:25
Gelen son dakika haberlerine göre MEB: "Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek.
MEB: "Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş