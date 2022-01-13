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Marmaris'te lüks yatta çıkan yangın korkuttu

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde özel bir marinada, karada bakımı yapılan 20 metrelik 'Happy Avatiu' isimli lüks yatta yangın çıktı.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde özel bir marinada, karada bakımı yapılan 20 metrelik 'Happy Avatiu' isimli lüks yatta yangın çıktı. Alevler çevreye sıçramadan söndürülürken, yatta hasar oluştu.

Marmaris'in Yalancıboğaz mevkisinde bulunan özel bir marinada, bakım ve onarım için karaya çekilen 20 metre uzunluğundaki Süleyman Çalışan'a (49) ait 'Happy Avatiu' adlı lüks yatın motor dairesinden, saat 14.00 sıralarında duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden çevredeki denizciler, durumu marinaya ait itfaiye ve 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Marinanın itfaiye ekibi, yattaki yangına ilk müdahaleyi yaparak alevlerin bitişikteki diğer teknelere sıçramasını engelledi. Marmaris İtfaiyesi'nin de gelmesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yatta hasar meydana geldi. Jandarma ve itfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede, yatın motor dairesinde bulunan akü başlıklarının kaynayarak kısa devre yapması sonucu yangının çıktığını tespit edildi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


Marmaris'te lüks yatta çıkan yangın korkuttu

Marmaris'te lüks yatta çıkan yangın korkuttu

Marmaris'te lüks yatta çıkan yangın korkuttu

Marmaris'te lüks yatta çıkan yangın korkuttu

Marmaris'te lüks yatta çıkan yangın korkuttu

Marmaris'te lüks yatta çıkan yangın korkuttu

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Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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