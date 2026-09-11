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750 saatlik mesai firari karı-kocayı yakalattı! Toplam 297 yıl kesinleşmiş ceza

750 saatlik mesai firari karı-kocayı yakalattı! Toplam 297 yıl kesinleşmiş ceza
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Adana'da haklarında "resmi belgede sahtecilik" suçundan toplam 297 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı koca, saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Çiftin saklandıkları yer, emniyet güçlerinin 750 saatlik mesaisi ile tespit edildi.

Adana'da haklarında "resmi belgede sahtecilik" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı koca, saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

BİRİNİN 208 BİRİNİN 89 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPSİ VAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında 208 yıl hapis cezası olan Ayten S. (34) ile aynı suçtan 89 yıl hapis cezası bulunan eşi Asım S'yi (47) yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

GİDEBİLECEKLERİ ADRESLER DİDİK DİDİK EDİLDİ

Ekipler, firari çiftin gidebileceği yerlerdeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 750 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, çiftin merkez Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi'ndeki bir müstakil evde saklandıklarını tespit etti.

KARI-KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İkamete düzenlenen operasyonla firari çift yakalandı.

Ayten S'nin karşılıksız çek suçundan 4 milyon lira, eşi Asım S'nin de 1 milyon 200 bin lira para cezasının bulunduğu belirlendi.

Hükümlü çift, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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