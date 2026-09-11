20 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı: Kargocu sandım polis çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 38 yaşındaki S.A.'nın 31 suç kaydı bulunduğunu ve yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiğini belirledi.

KAYITSIZ İKAMETTE KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda S.A.'nın Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde kayıtsız bir ikamette kaldığı tespit edildi.

Şüphelinin yakalanmamak için tedbir aldığı ve kapıyı kimseye açmadığı bilgisine ulaşan ekipler, operasyon için farklı bir yöntem izledi.

POLİS KURYE KILIĞINA GİRDİ

Polis ekipleri, S.A.'nın internet üzerinden ürün siparişi verdiğini belirledi. Bunun üzerine polislerden biri kurye kılığına girerek şüphelinin bulunduğu ikametin kapısına gitti ve zile bastı.

Siparişinin geldiğini düşünen S.A. kapıyı açtı. Şüpheli, karşısında polis ekiplerini görünce yakalanarak gözaltına alındı.

"KARGOCU SANDIM POLİS ÇIKTI"

Emniyetteki ifadesinde nasıl yakalandığını anlatan S.A., "Asla kimseye kapıyı açmazdım ancak siparişlerim vardı. Kargocu sandım polis çıktı" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı