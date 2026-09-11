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İsmail Kartal'ın istifası akıllara o ismi getirdi! Sonrası hiç iyi bitmemişti

İsmail Kartal'ın istifası akıllara o ismi getirdi! Sonrası hiç iyi bitmemişti Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal'ın istifası akıllara o ismi getirdi! Sonrası hiç iyi bitmemişti
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Roma beraberliğinin ardından istifasını açıklaması ve Başkan Aziz Yıldırım'ın bu kararı kabul etmemesi, Fatih Tekke'nin Trabzonspor'da yaşadığı süreci akıllara getirdi. Tekke'nin de istifası yönetim tarafından kabul edilmemiş, deneyimli teknik adam yalnızca bir maç sonra görevinden ayrılmıştı.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı.
  • İsmail Kartal, maç sonrası basın toplantısında kulübün önünü açmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.
  • Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmediğini ve teknik direktörün görevinin başında olduğunu belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal sürpriz bir karara imza atarak görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"BİR DAHA ASLA GERİ DÖNMEYECEĞİM"

Kulübün önünü açmak için bu kararı aldığını belirten Kartal, "Bu akşam itibarıyla oyuncularımı tebrik ediyor ve görevimden istifa ediyorum. Kulübümün önünü açmak için ekibimle böyle bir karar aldık. Yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden ayrıldım" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Kartal'ın açıklamasının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kameraların karşısına geçti. İstifayı kabul etmediğini açıklayan Yıldırım, "İsmail Kartal görevinin başındadır. İsmail Kartal'a bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atılarak sahip çıkılmaz" dedi.

Yıldırım daha sonra Kartal ile konuştuğunu belirterek, "Devam edeceksin dedim" ve "Ben ayrılana kadar buradan gidemez" sözleriyle teknik direktörün görevine devam edeceğini açıkladı.

AKILLARA FATİH TEKKE GELDİ

Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişmeler, Trabzonspor'un yakın geçmişte Fatih Tekke ile yaşadığı benzer süreci hatırlattı. Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından istifasını sunmuş ancak bordo-mavili yönetim bu kararı kabul etmemişti.

İSTİFASI REDDEDİLDİ, BİR MAÇ SONRA AYRILDI

Görevine devam eden Fatih Tekke, istifa kararından yalnızca bir maç sonra Trabzonspor'un Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından takımdan ayrılmıştı. İsmail Kartal'ın istifasının Aziz Yıldırım tarafından kabul edilmemesi, iki teknik adamın yaşadığı süreç arasındaki benzerliği gündeme getirdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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