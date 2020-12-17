Son dakika: Marketten enerji içeceği çalan zanlı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Marketten enerji içeceği çalan zanlı kamerada

17.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:25
Son dakika: Marketten enerji içeceği çalan zanlı kamerada

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'da bir marketten iki gün üst üste enerji içeceği çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

ANTALYA'da bir marketten iki gün üst üste enerji içeceği çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 2 bin 600 TL zararı olduğunu belirten market sahibi Mehmet Bulut, "Yasaklarda biz eve kapanıyoruz. Hırsızlar dışarı çıkıyor. Enerji içeceğini çok seviyorsa gelsin benden istesin. Para almadan kendisine ikram edeceğim" dedi.

Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'ndeki markette iki gece üst üste hırsızlık olayı meydana geldi. Zincirle kilitlenen enerji içeceği dolabının kapısı ile zincir arasındaki boşluktan uzanıp enerji içeceklerini yanında getirdiği poşetlere dolduran şüpheli, bisikletiyle kaçtı. İki gün üst üste enerji içeceklerinin bulunduğu dolabın boşaltıldığını gören market sahibi Mehmet Bulut ise duruma tepki gösterdi. Zararının 2 bin 600 TL olduğunu belirten Mehmet Bulut, "Yasaklarda biz eve kapanıyoruz. Hırsızlar dışarı çıkıyor. İki gün üst üste hırsızlık oldu. Gelip, poşete doldurup, gidiyor. Enerji içeceğini çok seviyorsa gelsin benden istesin. Para almadan kendisine ikram edeceğim" dedi.Bulut, polis merkezine gidip hırsızdan şikayetçi oldu. Polis güvenlik kamerası görüntülerini incelmeye alarak, çalışma başlattı.


Son dakika: Marketten enerji içeceği çalan zanlı kamerada
Son dakika: Marketten enerji içeceği çalan zanlı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise İrem Derici Nilgün Belgün Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ryan Babel Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Milli İngiltere Fenerbahçe Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Marketten enerji içeceği çalan zanlı kamerada | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 15:51:23. #1.15#
title