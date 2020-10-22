Son dakika haberi! Markar Esayan için cenaze töreni-1
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Son dakika haberi! Markar Esayan için cenaze töreni-1

22.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:34
Son dakika haberi! Markar Esayan için cenaze töreni-1

Son dakika haberler... Beyza Nur GÜLER-Güven USTA TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Markar Esayan için Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nde tören düzenleniyor.

Beyza Nur GÜLER-Güven USTA TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Markar Esayan için Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nde tören düzenleniyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi.

Son dakika haberi! Markar Esayan için cenaze töreni-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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