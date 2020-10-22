Son dakika haberi! Markar Esayan için cenaze töreni-1
22.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:34
Son dakika haberler... Beyza Nur GÜLER-Güven USTA TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Markar Esayan için Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nde tören düzenleniyor.
Beyza Nur GÜLER-Güven USTA TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Markar Esayan için Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nde tören düzenleniyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı