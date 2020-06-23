Son dakika... Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta KKKA'dan öldü (2) Gelen son dakika haberlerine göre 'KEŞKE KENDİ ÇIKARMASAYDI'KKKA nedeniyle hayatını kaybeden Burhan Ay'ın cenazesi morgdaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

'KEŞKE KENDİ ÇIKARMASAYDI'

KKKA nedeniyle hayatını kaybeden Burhan Ay'ın cenazesi morgdaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mardin'in Mazıdağı ilçesi Sakızlı köyünde toprağa verilecek olan Burhan Ay'ın kuzeni Aydın Sezer, "Keneden dolayı hayatını kaybetti. Keneyi kendisi koparmış. Keşke kendisi koparmasaydı. Ama olan oldu. Bir erkek bir kene için gitti. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA