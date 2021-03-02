Tuzak malzemesiyle keklik avlayan 5 kişi yakalandı
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Tuzak malzemesiyle keklik avlayan 5 kişi yakalandı

02.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:27

Mardin'de, tuzaklarla canlı keklik avlayan 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Mardin'de, tuzaklarla canlı keklik avlayan 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilli ilçesinin Kütüklü Mahallesi mevkisinde tuzakla canlı keklik avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, hareketlerinden şüphelendikleri 5 kişinin civarında yapılan kontrolde keklik avında canlı mühre olarak kullanılan 5 kınalı keklik ile canlı keklik avlamakta kullanılan tuzak malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen keklikler ve tuzaklar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tuzak malzemesiyle keklik avlayan 5 kişi yakalandı
Tuzak malzemesiyle keklik avlayan 5 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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