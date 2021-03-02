Tuzak malzemesiyle keklik avlayan 5 kişi yakalandı
Mardin'de, tuzaklarla canlı keklik avlayan 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Mardin'de, tuzaklarla canlı keklik avlayan 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilli ilçesinin Kütüklü Mahallesi mevkisinde tuzakla canlı keklik avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, hareketlerinden şüphelendikleri 5 kişinin civarında yapılan kontrolde keklik avında canlı mühre olarak kullanılan 5 kınalı keklik ile canlı keklik avlamakta kullanılan tuzak malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen keklikler ve tuzaklar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar