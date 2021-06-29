Son dakika... Mardin'de itfaiye eri, yavru kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle kurtardı

Son dakika haberleri: Mardin'in Ömerli ilçesinde itfaiye eri, su giderine sıkıştığı için kalbi duran yavru kediyi, kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü.

Mardin'in Ömerli ilçesinde itfaiye eri, su giderine sıkıştığı için kalbi duran yavru kediyi, kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü.

Ömerli ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evdeki su giderine sıkışan yavru kediyi gören vatandaşlar, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, su giderine sıkışan kediyi uzun uğraşlar sonunda çıkardı. Kedinin bitkin ve kalp atışlarının olmadığını fark eden bir itfaiye eri, olay yerinde kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

Yeniden hayata döndürülen kediye, süt ve mama verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz