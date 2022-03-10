Son dakika: Mardin'de dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika: Mardin'de dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Mardin'de dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan dolu yağışı kazaya neden oldu.

MAZIDAĞI, MARDİN (İHA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan dolu yağışı kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mazıdağı Üçyol mevkisi Mazıdağı -Derik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BHC 858 plakalı Ford markalı otomobil ve 37 DE 517 plakalı Renault markalı otomobil sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Son dakika: Mardin'de dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

Son dakika: Mardin'de dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

Son dakika: Mardin'de dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Mazıdağı, Mardin, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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