Son dakika... Mantar toplamaya gitti ayı sürüsü ile karşılaştı
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Son dakika... Mantar toplamaya gitti ayı sürüsü ile karşılaştı

Gelen son dakika haberlerine göre Mantar toplamaya gitti ayı sürüsü ile karşılaştı Sivas'ın Doğanşar ilçesinde ormanda mantar toplamaya çıkan kişi ayı sürüsü ile karşılaştı.

10.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:18

Mantar toplamaya gitti ayı sürüsü ile karşılaştı

SİVAS - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde ormanda mantar toplamaya çıkan kişi ayı sürüsü ile karşılaştı.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde İlker İnci isimli vatandaş geçtiğimiz gün mantar toplamak için arkadaşı ile birlikte ormanlık alana gitti. İnci, mantar ararken çalılıkların arasında ki hışırtıyı fark ederek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Üç boz ayı ile karşılaşan iki arkadaş ilk önce ne yapacaklarını şaşırdı. Ayıların kendilerinden kaçtığını fark edince ise bu anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldılar. Görüntülerde üç boz ayının kaçarak ormanın içerisinde izlerini kaybettirdikleri görülüyor.

Son dakika... Mantar toplamaya gitti ayı sürüsü ile karşılaştı

Kaynak: İHA

Manşet

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