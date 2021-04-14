Son dakika: MANİSA JASAT'TAN DRONE DESTEKLİ KAÇAK KAZI OPERASYONU

Son dakika gündem haberine göre MANİSA'nın Akhisar ilçesinde kaçak kazı için drone destekli yapılan operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.