Son dakika: MANİSA JASAT'TAN DRONE DESTEKLİ KAÇAK KAZI OPERASYONU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: MANİSA JASAT'TAN DRONE DESTEKLİ KAÇAK KAZI OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre MANİSA'nın Akhisar ilçesinde kaçak kazı için drone destekli yapılan operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde kaçak kazı için drone destekli yapılan operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Akkocalı Mahallesi'ndeki dağlık alanda kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Bölgeyi drone'la tarayan JASAT ekipleri, kaçak kazı yapanların yerini tespit edip, Başlamış Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenledi. Define için izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyonda 2 define arama dedektörü ve tarihi eser objeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son dakika: MANİSA JASAT'TAN DRONE DESTEKLİ KAÇAK KAZI OPERASYONU
Son dakika: MANİSA JASAT'TAN DRONE DESTEKLİ KAÇAK KAZI OPERASYONU
Son dakika: MANİSA JASAT'TAN DRONE DESTEKLİ KAÇAK KAZI OPERASYONU
Son dakika: MANİSA JASAT'TAN DRONE DESTEKLİ KAÇAK KAZI OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Türker Ertürk Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Hazal Kaya Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: MANİSA JASAT'TAN DRONE DESTEKLİ KAÇAK KAZI OPERASYONU
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 17:30:52. #1.16#

title