Son dakika! Manisa'da tankere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika! Manisa'da tankere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tankere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Son dakika! Manisa'da tankere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
07.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:42

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tankere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Veli D'nin kullandığı 45 E 3419 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde refüjdeki bitkileri sulayan 45 M 0446 plakalı tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince çıkartıldı.

Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Veli D, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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