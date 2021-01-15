Son dakika: Manisa'da metruk binada çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

2. Anafartalar Mahallesi 1513 Sokak'ta bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası yanındaki 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Yangında binanın genelinde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır