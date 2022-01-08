Son dakika... Manisa'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika... Manisa'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika... Manisa'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde evinde kaçak içki ürettiği belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde evinde kaçak içki ürettiği belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

Alibeyli Mahallesi'nde ikamet eden İ.D'nin (79) evinde kaçak içki üreterek sattığı ihbarı üzerine jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

Ev ve otomobilinde yapılan aramada 50 litre etil alkol, bir miktar anason yağı ve pet ambalajlar ele geçirilen İ.D, gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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