Son dakika haberi | Geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
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Son dakika haberi | Geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

02.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:04
Son dakika haberi | Geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Son dakika haberleri... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinin atık depolama sahasında yangın çıktı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinin atık depolama sahasında yangın çıktı.

Atatürk Mahallesi Dericiler Sitesi yakınlarındaki bir geri dönüşüm tesisinde atıkların depolandığı sahadan dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla tutuşan atıklar nedeniyle büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve ilçe belediyelerin su tankerleri müdahalede bulundu.

Yangın nedeniyle çıkan yoğun dumanın Manisa Batı çevre yolunda sürücülerin görüş mesafesini olumsuz etkilendiği gözleniyor.

Yangında ilk belirlemelere göre yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Son dakika haberi | Geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
Son dakika haberi | Geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
Son dakika haberi | Geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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