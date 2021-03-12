Son dakika! Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı
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Son dakika! Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

12.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:36
Son dakika! Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika habere göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bir mahalle karantinaya alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bir mahalle karantinaya alındı.

Kaymakamlığından yapılan açıklamada İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Sabit Kaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Gökçeahmet Mahallesi'nde vatandaşlarda Kovid-19 test pozitifliğinin ve temaslı sayısının artması nedeniyle toplum sağlığını korumak amacıyla karantina uygulanma şartları çerçevesinde sokağın 12 Mart 2021 saat 17.00'den itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir."

Ayrıca mahalledeki Gökçeahmet Ortaokulu ile Şehit Fevzi Kıral İlköğretim Okulunda 10 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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