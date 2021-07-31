Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)
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Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)

Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre 'BİR ANDA ALEVLERİN İÇİNDE KALDIM'Dün akşam saatlerinde Manavgat'ın Gebece Mahallesi'ne sıçrayan orman yangınına müdahale ederken yanarak yaralanan ve Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Bergama Orman İşletme Müdürlüğü orman işçisi Niyazi Iskarca, kendisine hastanede çok iyi...

'BİR ANDA ALEVLERİN İÇİNDE KALDIM'

Dün akşam saatlerinde Manavgat'ın Gebece Mahallesi'ne sıçrayan orman yangınına müdahale ederken yanarak yaralanan ve Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Bergama Orman İşletme Müdürlüğü orman işçisi Niyazi Iskarca, kendisine hastanede çok iyi bakıldığını, ailesiyle telefonda görüntülü olarak görüştüğünü, yarın taburcu olmayı beklediğini belirtti. Gebece Mahallesi'nde yangına müdahale ederken çevrelerini bir anda alevler tarafından sarıldığını anlatan Iskarca, "Kendimi korumak için arazöze geri dönmeye çalıştım ama başaramadım, orada bulunan bir kepçeye sığınarak alevlerin arasından çıktım. Her şey bir anda oldu" dedi.

'İZİNLİYDİM AMA YANGIN VARKEN YATAMAZDIM'Manavgat'ta yangının çıktığı ilk gün Bergama'dan hareket ettiklerini söyleyen Iskarca, "Aslında ben izinliydim, şehit olan arkadaşım Erdal ile bir arkadaşımız gelecekti. Böyle büyük bir yangın varken ben evde yatamazdım, iznimi iptal ettirdim Manavgat'a gelen kafileye ben de katıldım" diye konuştu.'MANAVGAT'TAKİ YANGIN GİBİSİNİ İLK DEFA GÖRDÜM'13 yıldır yangınlara müdahale ettiğini anlatan Niyazi Iskarca, "Manavgat'taki yangın gibisini ilk defa gördüm, bir yandan söndürüyoruz diğer taraftan başlıyor, yangının birilerinin işi olabileceğini düşündüm" dedi.'ARKADAŞIM İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM'Şehit olan arkadaşı Erdal Tokla'nın ailesinin tek çocuğu olduğunu ve iki çocuğu bulunduğunu belirten Niyazi Iskarca, "Yangına müdahale etmek için hiç düşünmeden geldik, burada ağlayan insanlarımız varken biz kendi evimizde yatamazdık. Arkadaşım için çok üzüldüm. Sağ olsunlar burada bize çok iyi bakıyorlar, aracımız hazır yarın da buradan taburcu olup evime döneceğim. Halkımızdan tek bir şey istiyorum; yaralı ve şehit olan arkadaşlarımız için dua etsinler, başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.BAKAN SOYLU CENAZE TÖRENİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile birlikte Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'nde çıkan orman yangınının evlere sirayet etmesi sırasında yaşamını yitiren Hasan Ali Yüksel'in cenaze törenine katıldı. Hasan Ali Yüksel'in cenazesi bugün Kepezbeleni Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.


Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12) - Haberler
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