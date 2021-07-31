Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (5)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (5)

Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (5)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: YANAN ARAZÖZDEN ÇIKAMAMIŞLARManavgat'ın Gebece Mahallesi Gülen Dağı Beloluk mevkisinde, dün öğleden sonra kuvvetlenen yangına müdahalede bulunulan arazöz devrilerek, alevler arasında kaldı.

YANAN ARAZÖZDEN ÇIKAMAMIŞLAR

Manavgat'ın Gebece Mahallesi Gülen Dağı Beloluk mevkisinde, dün öğleden sonra kuvvetlenen yangına müdahalede bulunulan arazöz devrilerek, alevler arasında kaldı. Arazöz sürücüsü Niyazi İskarca ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya, yaralı olarak araçtan çıkıp, uzaklaştı. Orman işçileri Erol Tolka ve Yaşar Cinbaş ise yanan arazözden çıkamadı. Yaralı ilçiler, bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarına AKUT ekibi de destek verdi. Orman işçileri Erol Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın, Beloluk mevkisinde yanan arazözdeki cansız bedenlerine ise sabah saatlerinde ulaşıldı. İşçilerin cansız bedenleri, Manavgat Devlet Hastanesi morguna konulacak.


Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber... Helikopter pilotlarının çektiği görüntüler, Manavgat yangınının boyutunu gözler önüne seriyor
Son dakika haber... Helikopter pilotlarının çektiği görüntüler, Manavgat yangınının boyutunu gözler önüne seriyor
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Şevval Şahin Çağatay Akman
Spor Ali Koç Mete Gazoz Hakan Reçber Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (5) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 12:42:31. #1.14#

title