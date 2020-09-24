Maltepe'de sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Maltepe'de sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

24.09.2020 05:14 | Son Güncelleme: 24.09.2020 05:21
Maltepe'de sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

MALTEPE'de sokakta oturan bir kişi, yoldan geçen iki kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

MALTEPE'de sokakta oturan bir kişi, yoldan geçen iki kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan bir kişinin açtığı ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Olay saat 03.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre caddedeki evinin önünde oturan Veysi T. henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan geçen iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan iki kişiden biri belinden çıkardığı silahla Veysi T.'ye iki el ateş etti. Veysi T. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar binanın giriş kapısının camlarını kırdıktan sonra beyaz bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

YARALI TEDAVİ ALTINDA

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Veysi T.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri yerdeki boş mermi kovanlarını incelemek üzere muhafaza altına aldı.

İKİ EL SİLAH SESİ DUYDUMSilah seslerine uyanan mahalle sakini Mustafa Yılmaz olayla ilgili, "Uyuyordum, silah seslerine uyandım. Biraz da bağırmalar falan vardı, ondan sonra yerde birinin ayağından vurulduğunu gördüm. Sonra beyaz bir araç kaçtı. Binanın camları kırılmıştı, iki el silah sesi duydum" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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