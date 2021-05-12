Son dakika... Maltepe'de silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Maltepe'de silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Maltepe'de silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Başıbüyük Mahallesi Hercai Sokak'ta, Batuhan Ş. (24), Uğur K. (41), Mevlüt Mesut B. (30) ve Metin Gökhan O. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mevlüt Mesut B. ve Metin Gökhan O. hastanedeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan Uğur K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Maltepe Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan