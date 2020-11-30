Maltepe'de karantina ihlali yapan şoföre para cezası
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Maltepe'de karantina ihlali yapan şoföre para cezası

30.11.2020 12:52 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:59
Maltepe'de karantina ihlali yapan şoföre para cezası

MALTEPE'de koronavirüs temaslısı olduğu belirlenen ve evinde karantinada olması gereken bir servis minibüsü şoförü denetim yapan polislere yakalandı.

MALTEPE'de koronavirüs temaslısı olduğu belirlenen ve evinde karantinada olması gereken bir servis minibüsü şoförü denetim yapan polislere yakalandı. Şoföre 3 bin 150 lira para cezası yazıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerden biri Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde durdurulan araçlarda yapılırken, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Denetimlerde servis şoförü Ahmet Cihan Yılmaz'ın koronavirüs temaslısı olduğu ve evinde karantinada olması gerektiği tespit edildi. Kuralları ihlal eden sürücü Ahmet Cihan Yılmaz'a Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 3 bin 150 lira para cezası kesildi. İşlemlerinden ardından şoför servis aracına binerek denetim noktasından ayrıldı.

"KARANTİNAYA GİRMEDİM VE CEZA KESİLMEDİ" 

Ahmet Cihan Yılmaz ise "Ben karantinaya girmedim ki. Ekipler cezayı işlem de uygulamadı. Cezayı işlem uygulanmadı. Ceza uygulansa cebimde kağıt olur. Bak sadece ehliyetimi aldım çıkıyorum" iddialarında bulundu.   

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- İstanbul
Maltepe'de karantina ihlali yapan şoföre para cezası
Maltepe'de karantina ihlali yapan şoföre para cezası
Maltepe'de karantina ihlali yapan şoföre para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ALİ KEREM BENGİ

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