Son dakika haber | Maltepe'de 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası; 9 yıl hapis

Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya suça sürüklenen çocuk B.Ö.Ç. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) cezaevinden bağlandı. Duruşmada olay sırasında 13 yaşında olan mağdur çocuk E.T. ile annesi ve babası katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

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