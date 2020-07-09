Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu Son dakika: Geçtiğimiz aylarda peş peşe meydana gelen depremlerle sallanan Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Acil ve Afet Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde alınan bilgiye göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 23.57'de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, bazı vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıktı.

KANDİLLİ, DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4 OLARAK ÖLÇTÜ

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.