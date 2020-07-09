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Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
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Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika: Geçtiğimiz aylarda peş peşe meydana gelen depremlerle sallanan Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

09.07.2020 00:05 | Son Güncelleme: 09.07.2020 00:19

İçişleri Bakanlığı Acil ve Afet Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde alınan bilgiye göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 23.57'de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, bazı vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıktı.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu

KANDİLLİ, DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4 OLARAK ÖLÇTÜ

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu

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Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
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