Son dakika: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Son dakika: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 326 yeşil reçeteye tabi hap, 612 gram sentetik kannabinoid, 39 gram esrar, 89 gram metamfetamin, 105 gram afyon sakızı ve bir kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, 6'sının işlemleri ise sürüyor.

Son dakika: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Halil İbrahim Dervişoğlu
Magazin Şafak Sezer Ebru Şallı
Spor Balotelli Gazeteler Sergen Yalçın
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Olaf Scholz Aziz Sancar Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 10:41:45. #1.11#