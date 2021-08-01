Son dakika: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, 38 uyuşturucu hap ile 11,35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş