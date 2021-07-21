Son dakika! Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı
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Son dakika! Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika! Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da bir otomobilin aynı istikamette giden araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Malatya'da bir otomobilin aynı istikamette giden araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya-Sivas karayolunun 21 kilometresinde meydana gelen kazada, B.Y. (44) idaresindeki 44 KC 363 plakalı otomobil ile Sivas istikametinden gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan Ö.Ş. (19) yönetimindeki 02 AT 213 plakalı araç hatalı sollama iddiasıyla çarpıştı. Kazada, araç sürücüler ile birlikte, G.Y. (39), A.E.Y. (3), M.F.P (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.F.P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Son dakika! Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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