Son dakika: Malatya'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri aşının önemini anlattı

Son dakika haberi... Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara, gençlere ve esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşının önemini anlattı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara, gençlere ve esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşının önemini anlattı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle aşı kampanyası kapsamında vatandaşlara salgınla mücadelede aşı olmanın gerekliliği konusunda gerekli bilgilendirmeler yaptı.

Polisler ayrıca mahalle sakinleri, esnaf ve gençleri ziyaret ederek salgınla mücadelede aşının gerekliliği konusunda bilgilendirmede bulundu, broşür ve afiş dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine