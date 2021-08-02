Son Dakika | Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Son Dakika | Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meydancık Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen O.N.A. (66), M.A. (42), Ö.A, (38) ile Mehmet A. (56) ve B.A. (24) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Mehmet A. (56) ile B.A. (24) silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayın şüphelisi O.N.A'yı gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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