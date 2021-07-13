Son Dakika | Malatya'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Uzman Onbaşı toprağa verildi
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Son Dakika | Malatya'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Uzman Onbaşı toprağa verildi

Son Dakika | Malatya'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Uzman Onbaşı toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Malatya'nın Kale ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Piyade Uzman Onbaşı Okan Karaca'nın cenazesi toprağa verildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Piyade Uzman Onbaşı Okan Karaca'nın cenazesi toprağa verildi.

Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki işlemlerinin ardından Kale ilçesine getirilen Karaca için Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Karaca'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

Karaca'nın çiftçilik yapan babası Mehmet metanetini korurken annesi Nurşide ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan Karaca'nın cenazesi ilçede toprağa verildi.

Törene, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa'da görevli Piyade Uzman Onbaşı, yıllık izne geldiği Kale'de Karakaya Baraj Gölü kıyısında kayısı kasalarını yıkarken serinlemek amacıyla girdiği gölde boğulmuştu.

Son Dakika | Malatya'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Uzman Onbaşı toprağa verildi
Son Dakika | Malatya'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Uzman Onbaşı toprağa verildi
Son Dakika | Malatya'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Uzman Onbaşı toprağa verildi
Son Dakika | Malatya'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Uzman Onbaşı toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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