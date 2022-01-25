Son dakika! Malatya'da jandarma yaralı bulduğu sokak köpeğini tedavi ettirdi - Haberler
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Son dakika! Malatya'da jandarma yaralı bulduğu sokak köpeğini tedavi ettirdi

Son dakika! Malatya'da jandarma yaralı bulduğu sokak köpeğini tedavi ettirdi
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da jandarma, yaralı halde bulduğu sokak köpeğinin tedavisini yaptırdı.

YAZIHAN, MALATYA (AA) - Malatya'da jandarma, yaralı halde bulduğu sokak köpeğinin tedavisini yaptırdı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıhan ilçesi Fethiye Mahallesi'nde, Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaralı halde bir sokak köpeği bulundu.

Jandarma ekipleri, battaniyeyle yaralı köpeği ekip aracına taşıdı.

Kent merkezine getirilen köpek, özel bir veteriner kliniğinde tedavi edildi.

Yaralı köpek, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na teslim edildi.

Son dakika! Malatya'da jandarma yaralı bulduğu sokak köpeğini tedavi ettirdi

Son dakika! Malatya'da jandarma yaralı bulduğu sokak köpeğini tedavi ettirdi

Son dakika! Malatya'da jandarma yaralı bulduğu sokak köpeğini tedavi ettirdi

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Fethiye, Yazıhan, Malatya, Güncel, Haber

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