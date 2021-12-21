Son dakika! Malatya'da itfaiyeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu ve itfaiyeciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İtfaiyeciler, oylama öncesi AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Katipoğlu, haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşamda Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı karesine oy verdi.

İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Ahmet Kılınç ise haber de Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşamda Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafını oyladı.

İtfaiye personeli Seyfullah Soylu, haber de Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşamda Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", sporda ise Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" başlıklı karesini seçti.

İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, "Dünya basınına baktığımızda AA'nın fotoğrafları kullanılıyor, bu gurur verici. Arkadaşlarımızın eline emeğine sağlık." dedi.